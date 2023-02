Sanremo 2023, Olly con Lorella Cuccarini in La notte vola: il testo

Le prove del balletto sono già virali: il giovane cantante promette di far ballare tutto l’Ariston insieme alla canzone simbolo di Lorella Cuccarini

“Sono andato in studio e il mio produttore mi ha fatto sentire il ritornello di questo brano iconico e ho pensato di rifarlo”, ha spiegato Olly, intervistato da RTL 102.5. Il brano, tuttavia, non sarà identico all’originale. Il giovane cantante, per la quarta serata di Sanremo 2023, (SEGUI LA DIRETTA) l’ha stravolto scrivendo rime sue. “Lorella è stata super disponibile, ha capito tante cose di me”.

Non si limiterà a cantare, Olly: proverà anche a ballare la coreografia, di cui si è innamorato dopo aver visto un’esibizione di Elena D’Amario (FOTO).