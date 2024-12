Ultimo Tango a Parigi, in Francia proiezione cancellata

Il racconto di Bertolucci

A raccontare l’episodio fu lo stesso Bertolucci, che spiegò come l’idea fosse venuta a lui e Brando e come insieme decisero di non avvisare l’attrice per coglierla di sorpresa durante le riprese e avere una reazione più spontanea. “Volevo avere la sua reazione, non come attrice ma come giovane donna – aveva raccontato Bertolucci - Lei ha urlato e ha detto no, basta! ed era ferita... era ferita perché non le era stato detto cosa sarebbe successo... questa ferita è stata utile al film... non credo che avrebbe reagito allo stesso modo se avesse saputo... capisco che per tutta la vita è stata perseguitata da questo momento...”.