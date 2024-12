Lazza è il primo rapper solista con album disco di diamante

Sirio è anche l’album con il maggior numero di settimane in testa alla classifica FIMI. Il prossimo anno il rapper sarà protagonista di un tour nei palazzetti e di due concerti negli stadi

Nuovo storico traguardo per Lazza . L’artista è divenuto il primo rapper solista a conquistare la certificazione disco di diamante per un album. Il prossimo anno il rapper sarà protagonista del Locura Tour 2025 e di due concerti negli stadi.

Uscito nel 2022, Sirio ha immediatamente ottenuto il favore del pubblico conquistando il primo posto nella classifica dei dischi più venduti nell’anno di uscita e la seconda posizione in quello seguente. Inoltre, Sirio è divenuto l’album con il maggior numero di settimane in testa alla classifica FIMI superando il precedente primato detenuto da Vivere o niente di Vasco Rossi.

Il 6 gennaio il rapper darà il via al Locura Tour 2025 con cui toccherà numerose città: da Mantova a Roma passando per Padova e Firenze. Questi tutti gli appuntamenti in programma:

6 gennaio 2025 Mantova, Pala Unical – data zero

9 gennaio 2025 Padova, Fiera

12 gennaio 2025 Eboli, PalaSele

15 gennaio 2025 Torino, Inalpi Arena

18 gennaio 2025 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

21 e 22 gennaio 2025 Assago (Mi), Forum

27 gennaio 2025 Firenze, Mandela Forum

30 gennaio 2025 Roma, Palazzo dello Sport