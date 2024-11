Lazza, fuori il brano OuverFOURe. Annunciati due concerti negli stadi

Lazza ha raccontato: "Chi mi conosce sa quanto tempo ho investito nel mio percorso, sa che non ho mai avuto la fretta di esplodere, ho piantato una bandierina alla volta. Non c’era fame, sete, sonno. C'era solo il mio obiettivo"

Lazza in concerto negli stadi. Il rapper dei record ha annunciato due appuntamenti live per il prossimo anno: il 5 luglio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e il 9 dello stesso messe allo stadio San Siro di Milano. L’artista ( FOTO ) ha anche pubblicato il nuovo brano OuverFOURe.

Per la prima volta Lazza sarà in concerto negli stadi. Il rapper ha annunciato due incredibili show per il prossimo anno: il 5 luglio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD) per la data zero e il 9 luglio allo stadio San Siro di Milano. Inoltre, il rapper, da 109 dischi di platino e cinquanta d’oro, ha lanciato il nuovo brano OuverFOURe, prodotto da Low Kidd e Drillionaire, il cui videoclip lo vede protagonista proprio tra gli spalti di San Siro.

Il rapper ha scritto: “Chi mi conosce sa quanto tempo ho investito nel mio percorso, sa che non ho mai avuto la fretta di esplodere, ho piantato una bandierina alla volta. Non c’era fame, sete, sonno. C’era solo il mio obiettivo. Chi mi conosce sa che nessuno mi ha mai regalato nulla, ed è giusto così, non mi sono mai piaciuti i regali e non mi piacciono oggi che è quasi impossibile farmene uno”.

Infine, Lazza ha concluso: “Sappiate che a volte ancora non realizzo dove sono arrivato. Stanotte non riuscivo a dormire, ho letto ogni singolo messaggio, commento che mi è arrivato da voi. Voglio solo dirvi grazie, perché ho capito quanto ci tenete”.