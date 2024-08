Lazza compie 30 anni, i suoi album e le canzoni più famose

Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, nasce a Milano il 22 agosto del 1994. Conosciuto per il suo stile innovativo e la capacità di spaziare tra vari generi, dal rap puro al pop, è riuscito a conquistare un pubblico sempre più ampio, confermandosi come una delle voci influenti del panorama musicale italiano. Il rapper ha costruito una carriera solida, caratterizzata da una discografia ricca e diversificata

La sua discografia , che include album di successo come Re Mida e Sirio, testimonia la sua evoluzione artistica e il suo impegno costante nella ricerca di nuovi suoni e temi. Musicista completo, Lazza produce la propria musica e suona il pianoforte, il che lo rende un artista a tutto tondo. Dal 2012 al 2024, Lazza ha pubblicato tre album in studio , due EP, tre mixtape e oltre trenta singoli, mostrando una crescita artistica costante.

L'artista si è fatto notare grazie a un abilissimo freestyle e alla sua passione per la musica classica . Il rapper infatti ha studiato al Conservatorio di Milano e nel corso degli anni ha ottenuto sempre più riscontri e consensi da artisti del calibro di Nitro, Salmo, Fabri Fibra e Guè Pequeno, con i quali ha instaurato alcune collaborazioni.

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza , compie trent’anni. Nato a Milano il 22 agosto del 1994 , è uno dei talenti più brillanti e versatili della scena musicale italiana contemporanea. Grazie al suo stile innovativo e alla capacità di spaziare tra vari generi, dal rap puro al pop, Lazza è riuscito a conquistare un pubblico sempre più ampio, confermandosi come una delle voci influenti del panorama artistico nazionale.

Zzala (2017)

Nel 2017 esce il primo album in studio di Lazza, dal titolo Zzala. Il disco ha visto la collaborazione di Nitro e Salmo nel brano MOB. Dopo aver mostrato tutto il suo talento nel rap, Lazza si avvicina al genere trap e riesce ad attirare subito le attenzioni di critica e pubblico. Per la promozione dell’album è protagonista di ben due tour: "Zzala Tour" e "Zzala Winter Tour". Dopo l’ottimo riscontro dell’album d’esordio, Lazza dedica poi alla produzione. Tra i brani che vedono la sua collaborazione c’è Disgusting di Ernia, Passepartout di Nitro e Lunedì di Salmo. A distanza di un anno l’album Zzala è stato certificato disco d'oro, così come i brani DDA e MOB. Infine, il brano Lario è certificato disco di platino.

Re Mida (2019)

Nel luglio 2018 l'artista pubblica il primo singolo tratto dall’album Re Mida: Porto Cervo. Prodotto insieme a Low Kidd, vede la collaborazione di Dolcenera. Netflix è il secondo estratto dal disco, che vede la partecipazione di diversi artisti: oltre al featuring con Guè Pequeno in Gucci Ski-Mask, il rapper è riuscito a coinvolgere nel progetto anche Fabri Fibra, Izi, Tedua e Luchè, mentre nella versione deluxe dell’album ci sono due bonus track che vantano le collaborazioni di Giaime e Kaydy Cain. Certificato disco di platino, l'album è stato ripubblicato a ottobre 2019 in due versioni: Re Mida Aurum e Re Mida Piano Solo, con l'aggiunta dei singoli Ouver2re e del brano Gigolò.

Sirio (2022)

Otto dischi di platino hanno ufficialmente reso Sirio il disco rap con il maggior numero di certificazioni della storia. L’ultimo disco di Lazza, uscito il 7 marzo 2022, è da subito saltato al secondo posto dei nuovi album più riprodotti sulla piattaforma di marzo di quell'anno. Con le sue 17 tracce, Sirio è un progetto che parla della voglia di dare il meglio di sé e di brillare come una vera stella, ma anche di malinconia. L'album rappresenta un'evoluzione ulteriore nel sound di Lazza, combinando rap, trap, e sonorità pop. Acclamato dalla critica, ha ottenuto il disco di platino grazie a brani come Cenere - brano arrivato al secondo posto alla 73esima edizione del Festival di Sanremo - Panico, Morto Mai. Sirio ha debuttato al primo posto nella classifica italiana degli album, consolidando Lazza come uno degli artisti di punta della scena musicale italiana.