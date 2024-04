Lazza, tutte le canzoni dell'album Sirio sono state certificate

Un incredibile en plein e un nuovo grande traguardo per LAZZA e per il suo disco 8 volte Platino, che a distanza di due anni dalla release (per Island Records) brilla ancora potentissimo, detenendo il primato di permanenza al n°1 FIMI (21 settimane), con oltre 1 miliardo di stream complessivi e stabile nella Top 10 degli album più venduti secondo dati FIMI/GfK.