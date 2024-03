Lazza, Cenere è il brano di Sanremo più venduto di sempre

Spettacolo

Il taglio di capelli a scodella si conferma uno dei veri e propri capisaldi tra le acconciature per la primavera estate. Da Lazza, Sethu e Ultimo che lo hanno sfoggiato sul palco di Sanremo 2023, a Charlize Theron e Elodie. Ecco tutte le celebrity (e non solo) che si sono lasciate conquistare da questo hair look