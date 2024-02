Lazza, fuori il singolo 100 Messaggi presentato al Festival di Sanremo

Il tam tam aleggiava nell'aria da tempo, da quando, in occasione della sua presenza al Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE), ha fatto innamorare i fan ma anche chi non conosceva Lazza. Dunque sono stati in tantissimi a chiedere di poterla riascoltare e l'artista milanese non ha deluso le aspettative: a grande richiesta 100 Messaggi (Island Records) è arrivata nelle radio e le piattaforme digitali. Presentato in anteprima, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Aleksander Zielinski, nella serata finale del 74esimo Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston, lo stesso dove Lazza solo un anno prima aveva proposto in gara la hit 8 volte Disco di Platino Cenere, 100 Messaggi, prodotta dallo stesso Lazza, Drillionaire e MILES, ha immediatamente conquistato il pubblico, viaggiando sui social e rimbalzando sin dai primi istanti sul web.