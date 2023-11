Apple Music Replay 2023, i brani più ascoltati dell'anno: Lazza primo

Il servizio di streaming musicale offre ai propri abbonati la possibilità di scoprire e riscoprire i pezzi che hanno segnato il loro 2023. E pubblica le classifiche generali dell'anno

Fine anno, tempo di bilanci. Anche in fatto di musica e gusti musicali. E se Spotify ha pubblicato il suo Wrapped, Apple Music non è da meno e con Replay 2023 dà ai suoi abbonati l'opportunità di scoprire, ascoltare e condividere i brani, gli artisti e i generi che ha ascoltato di più. Apple Music ha anche pubblicato le sue classifiche di fine 2023, con i brani di maggior successo dell’anno su Apple Music e Shazam e, per la prima volta, le canzoni più cantate con Apple Music Sing.

LA TOP 10 ITALIANA Cenere di Lazza, dopo il secondo posto a Sanremo, domina la classifica italiana, accompagnata al quarto, quinto e settimo posto da altri tre brani sanremesi (Due Vite di Marco Mengoni, Supereroi di Mr.Rain, Tango di Tananai). Lazza si ritrova pure all'ottava posizione in collaborazione con Geolier e Takagi & Ketra grazie a Chiagne, mentre Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 di Bizarrap e Quevedo è l'unico brano straniero in top 10, al secondo posto. La classifica 1. CENERE - Lazza

2. Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo 3. Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè) - Finesse 4. Due Vite - Marco Mengoni 5. SUPEREROI - Mr.Rain 6. VETRI NERI - ANNA, Capo Plaza, AVA 7. TANGO - Tananai 8. CHIAGNE (feat. Lazza & Takagi & Ketra) - Geolier 9. X CASO (feat. Sfera Ebbasta) - Geolier 10. Mon Amour - Annalisa leggi anche Lazza, Sirio è il disco rap più venduto della storia

IL COUNTRY TORNA AL NUMERO 1 Last Night di Morgan Wallen è al primo posto della classifica Top brani del 2023: globale, con il maggior numero di ascolti su Apple Music in tutto il mondo rispetto a qualsiasi altro brano quest’anno. È il primo pezzo country a raggiungere il primo posto in classifica dopo Old Town Road (2019). Nel 2023, Last Night ha infranto il record di canzone country con il maggior numero di giorni al numero 1 della top 100 giornaliera globale. In totale, 11 brani country sono entrati nella classifica Top brani del 2023 globale, rispetto ai quattro dell’anno scorso. One Thing at a Time di Wallen è inoltre al primo posto fra gli album dell’anno.

IL J-POP È IN ASCESA

In vetta alla nostra prima classifica Top 100 del 2023: Sing, che riunisce i brani più cantati dell’anno con la funzione Apple Music Sing, c’è il duo J-Pop YOASOBI con アイドル (Idol). La stessa canzone è anche al numero 7 della classifica di fine anno dei brani più ascoltati, nella posizione più alta mai raggiunta da un pezzo J-Pop. Inoltre, è uno dei due brani J-Pop entrati nella nostra top 10 globale, con Subtitle degli OFFICIAL HIGE DANDISM al decimo posto: un nuovo record per questo genere.

LA MUSICA AFRICANA RAGGIUNGE NUOVE VETTE

La star nigeriana Rema domina la classifica Top 100 del 2023: Shazam con il suo brano afrobeat Calm Down, a dimostrazione della crescente popolarità della musica africana su Shazam. Anche Rush di Ayra Starr e People di Libianca chiudono l’anno fra i pezzi più cercati su Shazam. Il remix di Calm Down con Selena Gomez è invece al numero 12 della classifica globale dei brani più ascoltati: la posizione più alta di sempre per una canzone africana. vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema musica