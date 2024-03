Lazza, è uscito il videoclip ufficiale del brano 100 messaggi. VIDEO

È stato pubblicato il video di 100 MESSAGGI (Island Records), il nuovo singolo di Lazza che ha conquistato il pubblico a partire dal palco di Sanremo 2024 ( GUARDA LO SPECIALE ) e che, a soli sette giorni dalla release, ha macinato numeri da capogiro, totalizzando oltre 10 milioni di stream complessivi sulle piattaforme digitali e occupando stabilmente la posizione #1 su Spotify, Apple Music e Amazon Music. Numeri a certificare una volta in più il talento di Lazza, tra gli artisti più apprezzati e seguiti del panorama musicale italiano, con all’attivo 81 dischi di platino, 45 dischi d’oro e oltre 3 miliardi di stream complessivi.

Nelle mani di YouNuts!, 100 MESSAGGI diventa ora un piccolo gioiello d'arte visiva, che amplifica il significato del brano e fa immergere lo spettatore nella dolorosa bellezza di un amore perduto. Intenso e suggestivo, il video -aperto dall’immagine evocativa di un occhio che spia da una serratura- ha come set una villa barocca, dove va in scena un caleidoscopio di emozioni contrastanti: la bellezza decadente della villa e delle coppie danzanti si scontra e fonde con la violenza e la sofferenza simboleggiate dai vestiti strappati, dalle ferite sui corpi degli ospiti e dal serpente che si muove minaccioso nel suo terrario. Lazza, al centro del video, canta la sua sofferenza con intensità: la sua figura si alterna a quella di una misteriosa donna che, ripercorrendo i suoi stessi passi, appare sempre solo di spalle, per poi rivelarsi nei frame finali senza volto, rappresentazione del vuoto incolmabile lasciato dalla persona amata.