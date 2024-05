Lazza presto papà, la fidanzata Greta Orsingher è incinta

Lazza sarà presto papà. Nel giorno della Festa della mamma, il rapper e la fidanzata Greta Orsingher hanno annunciato sui social la notizia con uno scatto davanti allo specchio, lui che appoggia le mani sulla pancia di lei. Il post, accompagnato dalla didascalia “Minizzala”, contiene anche un breve video registrato durante un’ecografia, un test di gravidanza positivo e un paio di scarpe blu da neonato, forse un indizio sul sesso del bebé. Finora, però, non c’è alcuna certezza sull’arrivo di un maschietto, così come restano segreti il nome e la data del parto. “Auguri a tutte le mamme, e alla mia che sarà presto nonna Franci”, ha aggiunto Lazza in una story Instagram dedicata alla madre. I follower e i colleghi non hanno trattenuto l’entusiasmo e hanno scritto numerosi messaggi di congratulazioni. Da Emma Marrone, che ha commentato “Zia Emma!”, a Emis Killa, che ha rivelato “Finalmente posso parlare in pubblico senza fare gaffe”, fino a Tedua, Capo Plaza, Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini, Madame, Laura Pausini, Luca Argentero, Giorgia, Orietta Berti, Alessandro Cattelan e Boomdabash.