SIAE Music Awards 2024, tutti i vincitori della seconda edizione

"Ogni brano è una storia": non poteva usare parole migliori Amadeus per dare inizio alla seconda edizione dei SIAE Music Awards, serata istituita lo scorso anno per celebrare autori ed editori italiani di maggior successo, in Italia e all’estero. Tanti i volti, le voci e i brani che il conduttore conosce molto bene, e che ha voluto fortemente al Festival di Sanremo. Tra questi Marco Mengoni e Lazza, premiati in più momenti durante la serata con due brani che hanno reso l’edizione 2023 del Festival ancora più speciale e ricordata, ovvero Due vite e Cenere . "Dietro ogni frase che compone il brano c’è confronto, creatività, a volte anche qualche divergenza: è un lavoro che arricchisce moltissimo, e se lo fai con autori che hanno dei progetti artistici che vanno oltre la scrittura…è ancora più bello" sottolinea Marco Mengoni, sul palco insieme a Davide Simonetta e Davide Petrella per ricevere il riconoscimento Miglior canzone Social Italia e Miglior canzone - Locali da ballo con musica live per il brano Due vite , vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

L'omaggio a Domenico Modugno, il ricordo di Ennio Morricone. Riconoscimento a "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi

Tra i protagonisti dell’edizione numero 74 della manifestazione canora i The Kolors, che ai SIAE Awards vengono premiati per il brano Italodisco, Miglior brano – Radio. Una soddisfazione anche per Amadeus che, rivolgendosi al gruppo, dice: “Anche in Austria, in Germania ho sentito Italodisco, tutto questo è meraviglioso”. Meraviglioso come l’omaggio fatto dalla giovanissima nipote di Domenico Modugno, canta Nel Blu, dipinto di Blu, Miglior canzone - Locali con musica live. Un bellissimo omaggio al nonno e grande interprete della musica italiana. Modugno, artista di Meraviglioso, proprio come il dialogo tra Ornella Vanoni e Amadeus, in occasione della consegna del premio Miglior canzone Jazz a Diavolo Rosso di Paolo Conte: la signora della musica italiana regala ricordi preziosi e anche qualche risata, sempre a modo suo. Ornella, maestosa interprete di brani e bellezza, resta sempre il punto di riferimento per la canzone del nostro paese e anche per numerosi insegnamenti di vita. Vita, dedicata alla musica: quella del Maestro Ennio Morricone, premiato per miglior autore per C’era una volta il West, Miglior canzone in un live recital (in venue con meno di 5000 posti). Sul palco sale il figlio, che con delicatezza ricorda la forza del padre, scomparso nel 2020. Nella serata dei SIAE Awards c’è spazio anche per le colonne sonore: C’è ancora domani di Paola Cortellesi riceve il premio per miglior colonna sonora per il cinema, mentre Mare Fuori si aggiudica lo stesso riconoscimento per le serie tv streaming.