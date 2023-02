Sanremo 2023, Ariete con Sangiovanni in Centro di gravità permanente

Dopo l'ultima versione, in ordine di tempo, di Francesco Gabbani e Biagio Antonacci, Centro di gravità permanente di Franco Battiato avrà due nuovi interpreti, Ariete e Sangiovanni , insieme per una collaborazione studiata per il palco del Teatro Ariston. Ariete e Sangiovanni, venti anni ciascuno, porteranno tutta la freschezza dei rispettivi approcci musicali su un brano scelto dalla cantante di Mare di guai per le sue caratteristiche di classico senza tempo. C'è attesa per il nuovo arrangiamento sanremese del capolavoro di Battiato il cui valore trascende il tempo e continua a sedurre e ad affascinare gli ascoltatori più giovani. Ariete, punto di riferimento musicale (e non solo) della Generazione Z ha promesso una performance speciale con Sangiovanni che sui social definisce un “fratellino” .

Il testo di Centro di gravità permanente

approfondimento

Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2023

Una vecchia bretone

Con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù

Capitani coraggiosi

Furbi contrabbandieri macedoni

Gesuiti euclidei

Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori

Della dinastia dei Ming

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Over and over again

Per le strade di Pechino erano giorni di maggio

Tra noi si scherzava a raccogliere ortiche

Non sopporto i cori russi

La musica finto rock la new wave italiana il free jazz punk inglese

Neanche la nera africana

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Over and over again

You are a woman in love

Baby I need your love

I want your love

Over and over again

Come in into my life

Baby, I want to give you my soul

Baby, I need your love