Penultima serata del Festival di Sanremo dedicata ai duetti, come tradizione (LA DIRETTA). Tutti i 28 cantanti in gara hanno scelto di portare sul palco del teatro Ariston canzoni che hanno scritto la storia della musica italiana. Alcuni artisti hanno optato per un proprio brano, da presentare con un altro artista, non necessariamente un cantante, mentre altri hanno deciso di prendere in prestito canzoni da terzi per una rivisitazione personale.