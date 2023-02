Via del Campo di Fabrizio de André, la cover di Madame con Izi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Per la quarta serata di Sanremo 2023, (LA DIRETTA) Madame ha scelto un capolavoro della musica italiana: Via del Campo di Fabrizio De Andrè. Il brano, uscito nel 1967, racconta la storia di un amore mercenario. E (ri)dà dignità alla figura della prostituta. Parla proprio di questo, la canzone: di un amore non convenzionale, esattamente come quello che Madame canta nella sua Il bene nel male. Il brano in gara al Festival, il cui titolo originale era Pu****a, è infatti affine per messaggio a quanto De Andrè ha voluto raccontare con Via del Campo. Sul palco, insieme a Madame, ci sarà Izi.