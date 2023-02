I Modà sono tornati al Festival di Sanremo dopo una lunga lontananza dalle scene, derivante anche da problemi di salute del frontman Kekko Silvestre . Una vera rinascita per il gruppo che ha scandito l’adolescenza della generazione cresciuta nei primi anni Duemila.

approfondimento

Sanremo 2023: ospiti, cover e duetti della quarta serata

Per la serata dei duetti di venerdì 10 febbraio (LA DIRETTA) il gruppo ha scelto di farsi affiancare da un’altra formazione, Le Vibrazioni. Messe da parte le presunte rivalità dei primi anni di carriera di entrambi i gruppi, ora che i loro componenti sono tutti adulti e hanno superato quel periodo, è possibile vederli insieme sullo stesso palco per cantare Vieni da me, uno dei più grandi successi proprio de Le Vibrazioni.