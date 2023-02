Azzurro, composta musicalmente da Paolo Conte su un testo di Vito Pallavicini , ha esordito nel 1968 ed è stata portata al successo da Adriano Celentano che negli anni precedenti aveva già eseguito brani composti da Conte il quale si andava affermando tra i più quotati autori del tempo. Successivamente inserita anche nel repertorio eseguito dal vivo di Paolo Conte, Azzurro ha avuto tantissime versioni , in Italia e all'estero, ed è stata tradotta in numerose lingue. Carla Bruni si è detta onorata dell'invito a tornare a Sanremo dove precedentemente aveva fatto la sua apparizione nel Festival del 2003 condotto da Pippo Baudo. In quell'occasione Bruni, che aveva lasciato le passerelle per dedicarsi alla musica, aveva partecipato alla kermesse in veste di super ospite . Su Instagram la cantante e top model ha anticipato che indosserà uno strepitoso look Versace.

Il testo di Azzurro

Cerco l'estate tutto l'anno

e all'improvviso eccola qua.

Lei è partita per le spiagge

e sono solo quassù in città,

sento fischiare sopra i tetti

un aeroplano che se ne va.

Azzurro,

il pomeriggio è troppo azzurro

e lungo per me.

Mi accorgo di non avere più risorse,

senza di te,

e allora

io quasi quasi prendo il treno

e vengo, vengo da te,

ma il treno dei desideri

nei miei pensieri all'incontrario va.

Sembra quand'ero all'oratorio,

con tanto sole, tanti anni fa.

Quelle domeniche da solo

in un cortile, a passeggiar...

ora mi annoio più di allora,

neanche un prete per chiacchierar...

Azzurro,

il pomeriggio è troppo azzurro

e lungo per me.

Mi accorgo

di non avere più risorse,

senza di te,

e allora io quasi quasi prendo il treno

e vengo, vengo da te,

ma il treno dei desideri

nei miei pensieri all'incontrario va.

Cerco un po' d'Africa in giardino,

tra l'oleandro e il baobab,

come facevo da bambino,

ma qui c'è gente, non si può più,

stanno innaffiando le tue rose,

non c'è il leone, chissà dov'è...

Azzurro,

il pomeriggio è troppo azzurro

e lungo per me.

Mi accorgo

di non avere più risorse,

senza di te,

e allora

io quasi quasi prendo il treno

e vengo, vengo da te,

ma il treno dei desideri

nei miei pensieri all'incontrario va