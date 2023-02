Sanremo 2023: chi è BigMama, la cantante che duetta con Elodie

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Nella quarta serata della 73ª edizione del Festival di Sanremo (LA DIRETTA) Elodie duetterà nella cover di American Woman di Lenny Kravitz con BigMama, uno dei nuovi volti del rap italiano. Nome d’arte di Marianna Mammone, nata nel 2000 ad Avellino, BigMama, in passato vittima di bullismo a causa del suo peso, è oggi un’icona della body positivity. Nel 2022, sul palco del Concertone del Primo Maggio, la rapper ha raccontato l’esperienza con i bulli: “Ero convinta di meritarle, finché non ho iniziato a scrivere e ho iniziato a credere moltissimo in me stessa”. La forza di reagire ha suscitato gli applausi della platea poco prima dell’esibizione nel brano Sei bellissima di Loredana Berté: “Mi gridavano cicciona, ma guardate quanto sono figa. Mai parlare male di qualcuno, poi magari te lo ritrovi che canta sul palco del Concertone”. Tra gli artisti che hanno ispirato BigMama c’è Lizzo, grazie alla quale “oggi non ho più pudore e mi vesto come mi pare: da piccola indossavo solo magliette ampie e lunghe fino alle ginocchia, nonostante abbia ciccia ovunque ora esco in canotta”. Un favore che la rapper cerca di restituire attraverso la propria musica, come dichiarato in un’intervista a Vogue: “Dimostro agli altri che una persona con un corpo considerato non conforme può vivere, cantare, ballare, scoprire, fare quello che vuole perché alla fine è una persona come tante altre. Non so quante volte sono arrivate da me delle ragazzine a dirmi che avevano visto la mia foto su Instagram con un top corto e che se lo sono messo anche loro, che non indossavano gonne da anni e che ora non si vergognano più”.