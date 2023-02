Sanremo, Gianluca Grignani con Arisa in Destinazione Paradiso: testo

Destinazione Paradiso, il significato

Uscita nel 1995, Destinazione Paradiso è stata scritta dallo stesso Grignani per Sanremo (si classificò sesta tra le Nuove Proposte). Successivamente ottenne un successo enorme, in Italia come in America Latina, vendendo milioni di copie.

Il brano viene considerato come la metafora di un viaggio a senso unico: un viaggio verso il Paradiso, a bordo di un treno che simboleggia la morte. Una sorta di racconto del suicidio, dunque, pervaso da un senso di smarrimento e dalla voglia di abbandonarsi, uscendo dal vortice in cui la vita talvolta t’incastra.

Nel 2006, Laura Pausini realizzò una cover del brano inserendola nell’album Io canto.