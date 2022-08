I 40 anni di Arisa, tutti i look della cantante. FOTO

5/25 ©Getty

Nel 2012 Arisa partecipa alla 62esima edizione del Festival di Sanremo piazzandosi al secondo posto con il brano "La notte" e nell'ottobre dello stesso anno pubblica "Meraviglioso amore mio". Riconfermata come giudice di X Factor non abbandona il suo look con capelli corti e cappello ma con questo outfit anni '20, via gli occhiali

Arisa, il concerto straordinario per la Fondazione Francesca Rava a supporto dell'Ucraina