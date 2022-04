Arisa e Rocco Siffredi insieme, le foto su Instagram

L'episodio a Ballando con le Stelle

L’anno scorso la cantante ha partecipato a Ballando con le Stelle, ha vinto il programma e ha trovato l’amore, fidanzandosi col ballerino Vito Coppola. Durante lo spettacolo, Arisa aveva risposto anche a una provocazione di Serena Bertone, che aveva paragonato una sua esibizione a un film erotico amatoriale: “Se la mia professione dovesse prendere una strada erotica non avrei nessun problema. Non sono per niente contraria agli operatori del sesso e li rispetto come tutti gli altri lavoratori”, aveva detto per poi aggiungere: “C'è tanto porno in tv, quindi perchè non fare un film vero?”. In seguito Arisa aveva avuto modo di raccontare quanto si fosse sentita ferita dalle parole della Bertone: “Mi è sembrato che una donna fraintendesse un’altra donna”.