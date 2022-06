Arisa e Mondo Marcio insieme in "Fiori e Fango"

Fiori e Fango è il nuovo singolo di Mondo Marcio con Arisa

È con una cover che ha tutte le carte in regola per diventare iconica - con tanto di ortensie azzurre che spiccano in mezzo allo scuro del fango - che lunedì 13 giugno, Mondo Marcio ha annunciato su Instagram l’uscita del suo nuovo singolo dal titolo Fiori e Fango. Sarà in cuffia e alta rotazione radiofonica da giovedì 16 giugno, in una collaborazione inedita, ma come racconterà il rapper, a lungo orchestrata, con la voce inconfondibile di Arisa. Realizzata per Mondo Records/The Orchard-Sony, Fiori e Fango vedrà inoltre alla produzione 2nd roof. Secondo le prime indiscrezioni, la cantante lucana, reduce per altro dal successo di Altalene e Verosimile, accompagnerà il flow caratteristico di Mondo Marcio nel ritornello, in un tutt’uno che creerà una bellissima ed emozionante power ballad a cavallo tra pop e hip hop.