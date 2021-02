Mondo Marcio e quel che resta dell'amore: My Beautiful Bloody Break Up

La penna come anestetico. La voce come una garza. L'ironia (amara) come medicina. Quando finisce un amore non c'è un vincitore ma c'è chi la sconfitta la subisce di più. Mondo Marcio per uscire dal cunicolo della delusione ha scelto la musica, la sua arma più appuntita ed efficace. My Beautiful Bloody Break Up è un concept EP basato su una delle esperienze umane più forti nel campo dei sentimenti: essere in grado di lasciare andare la persona amata. Sette tracce (con due soli featuring ed entrambi femminili: Rose Villain e Nyv) che emozionano, cantate in maniera diretta, senza mezzi termini, che sono autobiografiche ma che, trattando temi universali, permettono all’ascoltatore di immedesimarsi completamente.



Gian Marco, quando nasce il progetto?

L'aspetto più importante è che è lui che ha scelto me. Non è nato come progetto discografico, ho iniziato a scrivere settembre e ottobre 2020. Il break up c’è stato ad agosto per cui ho attraversato mesi psicologicamente e fisicamente difficili, il corpo ha somatizzato quello che usciva dalla testa e dal cuore. Potevo solo scrivere per uscirne, dunque è nato come un'esigenza.

Una vera terapia.

Pativo troppa mancanza per sopportarla da solo: capisco che è un meccanismo un po’ perverso ma ha funzionato. La medicina era parlarne nelle canzoni per poi riascoltarle per vincere l’insonnia.

Mi parli dei due featuring?

Mi servivano voci forti e con personalità. Intanto per suoni, colori e arrangiamenti è un prodotto femmina. Il campionamento e gli strumenti sono anni Ottanta perché a lei piaceva quel periodo musicale. Con Rose ci conosciamo da anni ma mai era capitata l'occasione di collaborare: sa rendere cool un tema molto drammatico. Con Nyt ci siamo conosciuti recentemente per la produzione di questa canzone: volevo una interpretazione onesta e vera nel pezzo finale che è quello della morale, molto di pancia e di cuore. Sai i brani seguono una loro liturgia: rabbia, depressione, melanconia, consapevolezza e il bene.

Una volta gli amori perduti si dimenticavano: oggi si celebrano?

E' la mia risposta a quel dolore. Impossibile e doloroso cancellarla del tutto: avere avuto una luce e spegnerla di colpo faceva troppo male. E' un inno alla vita anche nella sconfitta.

Come si ricompone un cuore spezzato?

Concentrarsi su quello che è successo aiuta. La musica mi ha salvato come ai tempi di Dentro alla Scatola.

Viviamo in un mondo di narcisisti vestiti da vittime oppure sono una minoranza?

Oggi i rapporti sono molto più fragili, l'ego è ingigantito dalla società attuale che ci dà la percezione falsa che le persone siano sostituibili. Quand scopriamo che al centro non ci siamo noi è tardi, dobbiamo apprezzare di più quello che abbiamo.

In Goodbye Kiss si respira rancore ma lei resta affettuosamente "baby".

Non puoi odiare nessuno se non lo ami. Se non ci tieni non hai aggressività, perderla è facile se non ci tieni. L'ho scritta due settimane dopo il break up, declina l'incazzatura, è fresca di discussioni e litigate.

Falsa come i rapper o i diamanti: chi è più falso?

Una bella gara. Questa è l’era dell’apparenza, si tende più a sembrare ricchi che a diventarlo. Oggi meglio una bella foto che una bella canzone.

Direi non solo oggi. Tu andrai a trovarla nei suoi sogni…ma se venisse lei?

Lei c’è sempre.

Se questa storia è iniziata con due limoncelli, per la prossima che inizio prevedi?

La prossima sarà astemia. E' una metafora per l’innamoramento.

Temi di ritrovarla in qualche bar?

Un po’ lo temo e un po’ me lo auguro. Prima o poi ci ritroveremo.

Ti è passata la voglia di famiglia? Hai gli stessi desideri eterni di quella notte a Parigi?

Non mi è passata anzi è più forte di prima. Canzoni del passato si sono rivelate profetiche.

Tra le domande cui non hai avuto risposta ce ne è una che più ti manca?

Ero io che non rispondevo alle sue domande, ora proverei a dargliele quelle risposte. Ho capito tardi che per lei era importante averle.

Come reagirà a My Beautiful Bloody Break Up?

Rimarrà colpita. Molti hanno scrito canzoni quando è finito un amore. Ma un album quanti lo hanno dedicato?

Che accadrà nelle tue prossime settimane?

Sto pensando a un concerto acustico in streaming. E' un album introspettivo, sarà bello da suonare dal vivo quando sarà possibile, potrei anche proporlo in sequenza. Per stare più tranquillo penso al 2022.