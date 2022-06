Arisa madrina del Padova Pride Village

Dopo l'appuntamento in Veneto, la cantante darà inizio al tour Ero Romantica-Little Summer tour con prima tappa il 14 giugno in Puglia Condividi

La città di Padova è pronta per dare inizio alla quindicesima edizione del Padova Pride Village, evento che si svolgerà dal 10 giugno al 10 settembre e che quest'anno avrà Arisa come madrina della serata di apertura. La cantautrice e volto della tv nazionale sarà la protagonista del palco principale il 10 giugno con uno speciale concerto. Oltre ai suoi successi, Arisa si esibirà per i presenti col brano Agua de Coco, scelto come sigla dell'edizione 2022 del festival. Il suo show darà il via a una notte di musica disco sui tre palchi della Fiera di Padova.



Arisa madrina dell'edizione 2022 approfondimento I festival musicali dell'estate 2022. FOTO Amata dal pubblico di ogni genere e di ogni età, Arisa è la testimonial perfetta per il messaggio di amore universale e unità del Padova Pride Village 2022 che si annuncia come una delle manifestazioni imperdibili dell'estate veneta.

La cantante ha accolto con molto entusiasmo la nomina di madrina di questa edizione e ha fatto appello ai suoi fan di non mancare all'inaugurazione del festival LGBTQI+, il più grande d'Italia, fondato da Alessandro Zan. La manifestazione, anche quest'anno, punta a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di una società fondata sul rispetto dei diritti civili per tutti, senza discriminazioni di nessun tipo. Come sempre, il messaggio di rispetto e di unità, sarà veicolato attraverso un fitto programma i cui elementi essenziali sono cultura e intrattenimento. Non mancheranno, com'è tradizione, colore e momenti gioiosi per animare le notti estive della cittadina veneta.

FOTOGALLERY Immagine tratta dal profilo Instagram di @arisamusic Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Arisa ieri e oggi: tutti i look della cantante a Sanremo 2022 Dal debutto nel 2009, la cantante ha partecipato al Festival per ben sei volte mostrando, di anno in anno, i frutti della sua evoluzione in fatto di stile. Stasera è ospite di Aka 7even. IL LIVE DELLA 4^ SERATA - I LOOK DELLA 4^ SERATA Arisa, tra le più amate artiste italiane della sua generazione, è una delle ospiti più attese della quarta serata di Sanremo 2022, interamente dedicata alle cover di brani del passato. La cantante duetterà con Aka 7even su Cambiare di Alex Baroni Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, debutta a Sanremo nel 2009, anno in cui vince la kermesse con Sincerità, che diventa presto un tormentone. Il suo look fifties ha contribuito a rendere iconico il suo personaggio: occhiali con la montatura tonda, collana di perle e abiti dai volumi e dal taglio vintage, in accordo al mood della sua canzone



Arisa torna a Sanremo l'anno dopo la vittoria col brano Malamorenò che esalta le sue doti vocali. Coi capelli più lunghi, i riccioli e gli occhiali tondi, ancora più vistosi, Arisa consolida la sua fama di artista dal gusto retrò



Per l'apertura a Padova anche Anna Dello Russo approfondimento Arisa e Rocco Siffredi insieme, le foto su Instagram Il live di Arisa anticipa di una tappa il tour dell'estate 2022 che porterà l'artista su un gran numero di palchi in giro per la penisola. Il tour sarà occasione per ascoltare i brani di Ero romantica, settimo lavoro in studio della cantante uscito nel novembre 2021. Arisa canterà la sigla del festival il cui taglio del nastro sarà fatto alla presenza di Anna Dello Russo, giornalista e direttrice creativa di Vogue Japan, nonché fashion icon globale, che interverrà il come ospite del 10 giugno. Anche Anna Dello Russo, come Arisa, non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla comunità LGBTQI+ attraverso il suo lavoro nel settore della moda. La giornalista ha ricevuto l'invito a partecipare all'edizione 2022 proprio da Alessandro Zan col quale aveva discusso in una diretta social a proposito del suo disegno di legge noto appunto come “ddl Zan”.

Dopo il live di Arisa, la musica dance proseguirà fino a tarda notte, una la formula che caratterizzerà anche della serata di sabato 11 giugno che vedrà come ospiti i dj Merk & Kremont e vedrà, inoltre, l'intervento della conduttrice radiofonica Francesca Fagnani.