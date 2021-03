Arisa lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo: matrimonio annullato

A pochi mesi dalle nozze che si sarebbero tenute a Roma in settembre, Arisa annuncia in lacrime che il suo matrimonio con il manager Andrea Di Carlo è annullato Condividi:

È un duro colpo quello che arriva alla cantante Arisa dopo la sua partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il suo fidanzato, nonché manager Andrea Di Carlo, ha deciso di lasciarla a pochi passi dall’altare. “Tra me e Arisa è finita”, ha confessato l’uomo al settimanale “Oggi”. “Io sono innamorato di lei, ma non mi sento riconosciuto come fidanzato”.

L’intervista di Arisa in diretta tv e le parole dell’ex fidanzato approfondimento Sanremo 2021, Arisa torna all'Ariston con "Potevi fare di più" Le parole del manager arrivano come una doccia fredda dopo l’apparizione televisiva della ormai ex fidanzata. Invitata da Mara Venier a “Domenica In”, Rosalba Pippa, alias Arisa, si è lasciata andare a un’intervista intima sui suoi successi e la sua vita, rivelando che ora sta vivendo un momento davvero felice. La carriera va benissimo e accanto a lei ha una persona molto bella e che la fa sentire bene. Si è emozionata fino alle lacrime, con un lungo monologo sul destino che evidentemente ha voluto per lei tutto questo. Quelle di Arisa sono parole sicuramente in contrasto con le dichiarazioni espresse da Di Carlo poche ore dopo. “Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto”, riferendosi a “Domenica In”, “Lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Tra me e Arisa è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta, ma non mi sento riconosciuto come fidanzato”.