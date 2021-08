Arisa, è uscito il video della nuova canzone Psyco

Arisa, il significato del videoclip

Arisa ha parlato del brano e del suo nuovo lavoro in un lungo post condiviso sul profilo Instagram che conta oltre 870.000 follower: “Ciao a tutti, questo è un frame del video di Psyco ispirato ad una delle opere più importanti di Gina Pane, un’artista Italo francese, meno conosciuta di altre, a causa di un amore sconfinato per l’arte e la denuncia a favore dei più deboli, più che per il successo e la popolarità. ‘Azione sentimentale’ del 1973 descrive il sacrificio della sposa.. o meglio, tra tutte le cose che ho letto mi è sembrato di capire che Gina Pane utilizzi delle rose che, se in un primo momento simboleggiano il dono d’amore tra due persone, poi ne restano le spine che si tramutano in una forma di dolore e di sofferenza quando i rapporti diventano violenti all’interno delle mura domestiche e non solo”.