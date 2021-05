Arisa posa senza veli: "Sono perfetta a modo mio"

Arisa ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si mostra senza veli, in ottica body positivity (come anche la didascalia a corredo testimonia). Il messaggio importante che la cantante ha voluto diffondere sui social network è quello che sottolinea l'importanza di accettarsi e di amarsi per come si è. "Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più.. il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma... mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio", ha scritto postando la foto in cui non nasconde le sue curve. Curve a dir poco splendide che, in tutta la loro bellezza vera, diventano una delle tante declinazioni del body positive.

Arisa e il body positivity



approfondimento

Arisa: "Ecco il mio viso senza filtri. Amiamoci per quello che siamo"

Il body positive, ossia il movimento sociale nato per mettere in evidenza corpi non convenzionali che solitamente vengono mal rappresentati dai media, sta pian piano diventando una vera e propria filosofia. Di vita, innanzitutto.

Arisa ne è una delle tante paladine: con molto coraggio, è sempre stata estremamente sincera verso i propri fan. Non ha mai celato le sue insicurezze, legate in buona parte al suo corpo per cui è stata vittima in passato di episodi di bullismo.



Mostrarsi senza veli su Instagram con quelle parole sapientemente scelte equivale ancora una volta a lanciare un messaggio importante.



Dopo il suo successo ad Amici 2021 e, in generale, sull'onda dell'affermazione che ormai da anni la caratterizza, la cantante ha voluto raccontare come è riuscita a risolvere una sorta di crisi interiore, nata proprio a partire dalla difficoltà di accettare se stessa. Il motivo per cui non manca di raccontarlo pubblicamente è proprio per offrire un esempio che potrebbe aiutare qualcuno lì fuori, tra i suoi tantissimi follower.



Benché la sua vita personale sia stata da poco segnata dalla fine della relazione con Andrea Di Carlo, Arisa non solo sorride alla vita ma lo fa anche in tutta la sua bellezza vera (bellezza nuda e cruda, letteralmente).

E, facendolo lei in primis, aiuta tante altre persone a seguire il suo esempio virtuoso: accettarsi, amarsi, coccolarsi, apprezzarsi... volersi bene.



Già alcuni mesi fa Arisa aveva condiviso alcuni scatti che la ritraevano senza veli, sempre accompagnati da messaggi di body positivity.

"Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. [...] Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare!", aveva scritto alcune settimane fa.

Concludendo con un'esortazione importante, più che un memento mori semmai un ricordati di vivere (e di vivere bene).



"Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere", ha scritto Arisa.