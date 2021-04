Arisa, il nuovo singolo è Ortica

Reduce dal successo sul palco del Teatro Ariston dove ha gareggiato con il brano Potevi fare di più in occasione della settantunesima edizione del Festival di Sanremo , Arisa si prepara all’uscita del nuovo singolo, come annunciato sul profilo Instagram che conta più di 690.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Arisa: “Ortica è una canzone che parla d’amore”

Ortica è il titolo del nuovo brano di una delle voci più originali, amate e inconfondibili della scena discografica italiana. Nelle scorse ore la cantante ha svelato la cover del singolo parlando anche del suo significato.

Arisa, classe 1982, ha dichiarato su Instagram: “Ortica è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia”.

In seguito, la voce di Controvento ha aggiunto: “ Quand’ero piccola una volta sono caduta in un cespuglio di ortiche. La sensazione che ho provato è ancora viva dentro di me e si ripropone ogni volta che l’amore si rompe, ogni volta che ho paura, ogni volta che mi sento fraintesa come donna ed essere umano”.

Arisa (FOTO) ha annunciato che l’uscita del brano avverrà tra pochi giorni, più precisamente venerdì 23 aprile.