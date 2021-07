Arisa, Psyco: il testo della nuova canzone

Lo ha annunciato la stessa cantante alcuni giorni fa sui suoi profili social ufficiali dove ha condiviso un lungo messaggio insieme alla copertina del suo nuovo brano : Arisa ha dato così il benvenuto, alla mezzanotte esatta dello scorso venerdì 9 luglio , al suo “ Psyco ”, un singolo nato con l’obiettivo di raccontare la sua storia e il periodo che sta vivendo. Queste le parole con cui l’artista reduce dall’esperienza di “Amici di Maria de Filippi”, ha raccontato il significato della canzone: “ PSYCO è un brano che mi racconta senza filtri , nella mia umanità imperfetta ma decisa a prendersi tutto quello che le spetta, il mio cuore convalescente e incerottato si è scocciato di piangere sempre”. Una melodia, quella di “Psyco”, e un testo che ben si discostano dalle ballad dolci e malinconiche cui la cantante ci ha da sempre abituati, che sceglie invece questa volta di esplorare un sound ben più elettronico e ritmato, con il solo obiettivo di tornare a ballare e cantare tutti insieme in questa meravigliosa estate italiana. “Voglio ballare. Spero anche voi”, ha scritto la Arisa che si è poi lasciata andare ad alcune parole sulla forza di essere sempre se stessi . “Grazie vita e grazie a tutte Le persone che sostengono la mia musica e la mia comunicazione. Credo nella libertà di essere se stessi. Io non sono regolare ma chi lo è? Io mi vado bene così. Anche tu. Credi in te stesso, valorizzati. Non fare mai male a nessuno e dai il massimo per spaccare sempre. Supera te stesso senza inutili invidie verso gli altri”.

Il testo di “Psyco”

Mi sveglio presto

Ho ancora sonno

Vivo di notte, ma

Adoro il giorno

Ti dico: “Sì”

Ma poi mi scanso

Ti do due morsi e poi

Accendo un porno (Ahahah)

Metto i jeans, ma senza slip

Vieni, io ti aspetto qui

Che non c’è nessuno

Segnali di fumo

Se è per me, non c’è problema

Se c’è pure lei stasera

Se pagherai per tre

Te e tra becco, ma non re’

Non ti devi innamorare

Questo è il patto

Mi dispiace, ma mi piace

Sono psycho (Psycho)

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho

Punta le sei

Ma son le otto

Ti dico: “Arrivo”, ma

Sono già a letto

Voglio consigli

Poi non li seguo

Due tette piccole

Rispetto all’ego (L’ego, l’ego)

Tu non sei geloso, ma

Mi segui tipo Steadicam

Io voglio stare con te

Ma solo quando va a me

Credo si fa male, ma

È più una cosa isterica

Poi piango se non sei debo’

Le mie lacrime

E le sento chiacchierare

Rosa e psycho

Mi dispiace, ma mi piace

Sono psycho (Psycho)

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho

Ma poi quando viene sera

Resto sola, solo rosa

E penso che

Sono più normale di te

Non è cosa solo mia

Questa strana anomalia

E non voglio terapia

Sono psycho

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Sono psycho