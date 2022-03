Venerdì 18 marzo in programma una nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/. In anteprima per Sky TG24 Arisa canta Altalene in studio a Luce Social Club, accompagnata dalla resident band del programma. Con la nuova puntata, proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale prodotto da Erma Pictures, in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.



Ospiti della puntata insieme ad Arisa che presenta il suo settimo album in studio “Ero romantica”, gli attori Massimo Popolizio e Tommaso Ragno, in scena al Teatro Argentina di Roma fino al 3 aprile con lo spettacolo “M. Il Figlio del Secolo”, tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega 2019 e il regista Riccardo Milani dal oggi nelle sale cinematografiche con “Corro da te”, remake di una pellicola francese, con protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.



Luce Social Club è appena ripartito con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà.

Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi, analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte.