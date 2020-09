La cantante ha sfoggiato sul social una nuova capigliatura, un bob con riga in mezzo, ottenuto grazie a delle extension. "Nuovo look di transizione" ha commentato lei

Tra i follower di Arisa (FOTO) c'è grande entusiasmo per il nuovo look sfoggiato su Instagram dalla cantante. Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, ha infatti mostrato sul social un caschetto corto con riga in mezzo, ben diverso dal taglio cortissimo al quale ci aveva abituati.

Arisa, il nuovo look piace ai fan approfondimento Arisa si mostra senza parrucca: "Non sono come tu mi vuoi" Nel selfie la cantante 38enne si mostra con una capigliatura molto diversa dal solito corto, sfoggiato recentemente anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta di un bob simmetrico con riga in mezzo, ottenuto grazie a delle extension. A raccontarlo è stata la stessa Arisa in una serie di dirette dal salone Norino Extension Milano. “Nuovo look di transizione anti rasata in virtù dell’auspicata rigogliosa crescita” ha scritto lei a corredo del post.

Tantissimi i commenti piovuti sotto il post dell'artista. “Mi piace molto” ha scritto Laura Pausini. “Vabbè ciao sei bellissima. Somigli anche un po' a Natalie Portman in questa foto” sono state invece le parole di Elisa. Tanti cuori e apprezzamenti anche dai fan. “Sembri Lara Croft” scrive un follower; “Direi che avete azzeccato alla perfezione la lunghezza e il tipo di piega giusta per il tuo viso” ha commentato un altro.

Arisa e le sue mille versioni approfondimento Arisa mostra smagliature e pancetta (e Fedez commenta) Negli anni l'interprete di “Sincerità” ci ha abituati a molti “colpi di testa”, talvolta sui suoi capelli, altre volte giocando con delle parrucche. Scelte dovute, anche, al fatto di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo che la spinge a strapparsi i capelli. “Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco” ha ammesso la cantante in una delle sue Story, tempo fa. “Nei momenti di stress tendo a toccarmi i capelli, ad accarezzarli, e a volte mi faccio prendere così tanto da questo mio gesto che invece di sfiorarli e toccarli soltanto, tendo a strapparli” – ha poi raccontato durante un'intervista rilasciata al settimanale "DiPiù". “Questo comportamento ha un nome: tricotillomania. Quando ce li ho me li stacco. Quindi non è solo una questione di stile avere i capelli rasati o portare le parrucche”.