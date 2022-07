Arisa, la nuova canzone è “Tu mi perdicion”

Con una foto in cui posa nuda su Instagram, indossando solo lunghi guanti neri di latex, Arisa ha annunciato ai suoi fan l’uscita di un nuovo brano che racconta il suo modo di vedere l’amore Condividi

È uscito a mezzanotte di oggi (giovedì 7 luglio) il nuovo singolo di Arisa Tu mi perdicion, che conferma la svolta musicale della cantante, iniziata con il brano Psyco. L'annuncio è arrivato sul suo profilo ufficiale Instagram (@arisamusic), che conta 1,1 milioni di follower, con un post in cui Arisa posa nuda e sensuale davanti all'obbiettivo. Indosso ha solo una collana di colore argento e dei lunghi guanti neri. Le parti intime sono artisticamente coperte da due braccia avvolte in guanti fucsia e dalla stessa Arisa, che poggia la sua mano sinistra sul seno. Con questo scatto l'artista presenta, in modo inaspettato, il pezzo Tu mi perdiscion, che sembra segnare un punto di rottura con il passato. Libera e consapevole, Arisa personifica l'immagine della fenice che, dopo un grande dolore, rinasce dalle sue ceneri ancora più potente di prima.

Il lungo messaggio di Arisa approfondimento Arisa e Mondo Marcio insieme in "Fiori e Fango" Il post della cantante sembra portare con sé un doppio messaggio: l’uscita di Tu mi perdicion, in primis, ma anche la consapevolezza di un amore finito che ha causato molta sofferenza. Chi segue le vicende sentimentali di Arisa non può fare altro che pensare a Vito Coppola, il ballerino di Ballando con le Stelle, con cui ha avuto un’intensa relazione e che sembra essere arrivata alle battute finali. “Tutto cambia, tutto si trasforma - questo il testo a corredo del post - e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi. Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi.” Dopo una sorta di sfogo emotivo, Arisa spiega di stare meglio: “Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non importa l’esito.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)