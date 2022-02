Arisa balla con Vito Coppola: pubblicato il video del nuovo singolo

Nuovo singolo per Arisa dal titolo Cuore. La cantante lo presenta nella giornata di San Valentino in un videoclip ufficiale su YouTube dove danza ancora una volta accanto al suo maestro Vito Coppola Condividi

Nuovo singolo per Arisa estratto dall’album Ero romantica, uscito lo scorso 26 novembre. Si chiama Cuore e arriva per l’occasione proprio nella giornata di San Valentino dedicata a tutti gli innamorati. Una dedica delicata e dolce all’amore vero che, come racconta la cantante su Instagram può essere in tantissime forme ma “Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non fa mai male”. Disponibile dalle ore 14:00 di ieri, su YouTube, anche il videoclip ufficiale della canzone in cui Arisa balla accanto al suo “maestro” Vito Coppola con una complicità tra i due mai vista prima.

Il videoclip di Cuore: Arisa balla con Vito Coppola Per dare un volto alla storia d’amore di cui canta tra le righe di Cuore, Arisa ha scelto di riportare in scena la complicità che più volte, gli amanti del programma Ballando Con Le Stelle, hanno avuto modo di ammirare proprio tra la coppia formata da Rosalba Pippa (vero nome di Arisa) e il ballerino e maestro Vito Coppola. Tra palazzi d’epoca e il fascino della Milano avvolta dalle ombre e dai bagliori della notte, due amanti danzano, legati da un forte sentimento e da una perfetta e intima coreografia. Entrambi elegantissimi Arisa e Vito Coppola danno le sembianze a quella che è una favola moderna, conclusa per l’occasione con il lieto fine di un romantico bacio sotto le luci della città. Diretto da Marco Gradara e prodotto da Borotalco.tv, il video musicale di Cuore suona come il naturale prosieguo di Altalene, singolo della cantante genovese già estratto da Ero Romantica lo scorso novembre. Hanno invece partecipato alla realizzazione del brano interpretato da Arisa anche Giuseppe Anastasi, che ne ha curato il testo e Jason Rooney e Giuseppe “Gioni” Barbera che si sono occupati invece della produzione. Il singolo esce per Pipshow sotto licenza esclusiva di Believe Artist Services, che per la prima volta vede Arisa pubblicare musica con un’etichetta indipendente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)