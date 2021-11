Arisa in veste inedita su Instagram: "La Dea si è risvegliata"

La cantante si mostra sensuale sul social, poi chiede ai suoi fan di commentare il suo nuovo brano, “Altalene” Condividi

Arisa ha pubblicato uno scatto molto sensuale su Instagram, che ha raccolto subito molti consensi. “E donna sia! In pace, in guerra, in avaria ma vita brulica spigliata finché avrà tempo su e giù per la Sua strada finalmente la Dea si è risvegliata. Hai già ascoltato Altalene? E il video, ti piace? Fammi sapere, il link è in bio. Buona notte fiorellini e grazie per il tempo che mi dedicate”.

Arisa, lo scatto provocante su Instagram approfondimento Arisa, Psyco: il testo della nuova canzone Non è la prima volta che Arisa decide di raccontarsi sui social in una veste inedita. Lo aveva fatto anche qualche giorno prima, con alcune immagini in cui posava con un completo intimo in pizzo rosso. “Come le note nei libri, i papaveri solitari, i sentieri abbandonati, gli introversi, i diversi, i perduti” aveva scritto, sempre promuovendo il suo ultimo singolo, “Altalene”. Alcuni giorni prima, sempre per annunciare l’uscita del video del nuovo brano, Rosalba Pippa in arte Arisa aveva postato su Instagram una foto in cui indossava un body in maglia a costine sollevato in modo da mostrare le sue curve. La cantante, icona del body positive, aveva celato parzialmente il seno con due cerotti a X, ma la foto è stata comunque censurata da Instagram che ha una policy molto rigida in materia di contenuti a sfondo sessuale.

Arisa, di cosa parla Altalene approfondimento Arisa lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo: matrimonio annullato Non è un caso che l'artista lucana abbia deciso di mostrare sui social il suo lato più sensuale. La sua nuova canzone, “Altalene”, racconta un rapporto adultero e il piacere carnale. Il brano è scritto da Arisa con l'aiuto di Daniele Autore, aka Danusk, con l'aiuto del duo country pop angloamericano Brown&Gray e a Johannes Herbst. La sensualità del brano viene raccontata anche nel videoclip, girato da Marco Gradara, in cui c'è anche Vito Coppola, suo partner a Ballando con le stelle. “Altalene è la carne viva che non trova ragione ma la sente, e sa che è cosa buona e giusta consumare in fretta purché sia fuoco intenso” aveva dichiarato Arisa a proposito della canzone. Arisa a Ballando con le stelle Arisa quest'anno è una delle protagoniste di Ballando con le stelle. Una nuova avventura professionale per la cantante, che ha accettato la proposta di Milly Carlucci “perché desidero imparare a ballare, desidero imparare a muovermi in uno spazio, a memorizzare le coreografie. E il fatto di farlo per lavoro mi responsabilizza molto di più”. E poi ancora “Non mi interessa la competizione, neanche quando si tratta di cantare, quindi figurati sul ballare che non è proprio il mio. Speriamo di riuscire a fare una figura: la meno peggio”.