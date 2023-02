11/11 ©Kika Press

Vallesi sul duetto di stasera: "Per me saremo come Bruce Springsteen insieme ai Maneskin. Una cosa che non avrei immaginato fino a 2 mesi fa quando me lo hanno chiesto. Sono simpaticissimi. Sono bravissimi. Il loro pezzo una bomba. Sarà un grande piacere. Il modo migliore per celebrare l’album di duetti uscito per i miei 30 anni di carriera che in questo momento vede in promozione La Forza Della Vita insieme a Gianni Morandi. L’11 Marzo partirà da Roma il suo nuovo tour

