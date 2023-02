6/11 ©IPA/Fotogramma

Lazza è fidanzato con Debora Oggioni, modella e ballerina, spesso hostess in eventi quali l’EICMA o la Fiera dell’Artigianato di Milano. “Vorrei stare qua a scriverti 200 mila belle parole acchiappa like, ma le cose più belle sono sempre quelle che non si dicono. Grazie per tutte le volte che mi hai salvato la vita” ha scritto Lazza sui social

