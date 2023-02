FantaSanremo, bilancio dopo la terza serata

Terza serata archiviata, lunghissima e ricca di Bonus e Malus per il FantaSanremo. C’è da dire che quest’anno molti artisti cercano punti anche fuori dall’Ariston, tra bagni notturni e foto davanti alla fontana e saluti alla statua di Mike su corso Matteotti. Grignani si aggiudica il Malus dell’esibizione interrotta per motivi tecnici che sono 50 punti in meno

Chi sale e chi scende in classifica



Si conferma intanto una tendenza. La classifica ufficiale del Festival (LO SPECIALE) anche dopo la serata del televoto è molto differente da quella del FantaSanremo e soprattuto più movimenta visto che in quella vera, per esempio, il primo posto di Mengoni è fisso lì fin dalla prima sera (LA CLASSIFICA).



In quella del FantaSanremo pero c’era Lda, oggi il primo è Sethu con 235 punti, prima ieri era secondo. Sì, in pratica il primo al Fanta è l’ultimo nella parziale del Festival

Sethu solo per essere ultimo ha preso 25 punti. Poi ha fatto dirette social (10 punti), caffè sospesi e per quel che riguarda il palco ha a anche ringraziato l'orchestra con la lingua dei segni (che sono 20 punti).

Dopo Sethu, al secondo posto Paola e Chiara, con 206 punti guadagnati grazie ai baci dal palco a chiunque, ballerini, ringraziamenti. Annunciato la data del loro tour hanno preso 10 punti e pure loro hanno ringraziato l'orchestra con la lingua dei segni.

Al terzo posto balza Will con 193 punti. Suo il Bonus Dargen per gli occhiali da sole (5 punti) e Bonus Pelù, per aver sottratto un effetto personale a un membro del pubblico (20 punti). Poi ancora scende in platea (15 punti) ed è l'ultimo a esibirsi (10 punti). Will però 50 punti li guadagna lontano dal palco, facendo il bagno di notte: ben 50 punti. Mengoni, il superfavorito fisso al primo posto nella classifica parziale dopo la terza serata è al sesto posto.