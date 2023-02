Sanremo 2023, Chiara Francini: "La diversità è dentro ognuno di noi"

Il Festival di Sanremo (SEGUI IN DIRETTA IL LIVE BLOG SU SANREMO;

GUARDA LO SPECIALE SANREMO) continua a crescre,l’onda magica creata dal conduttore e direttore artistico Amadeus resta sospesa come quella di Hokusai. E’ il Festival della Libertà ed è un momento straordinario che nessuno vuole inquinare. E’ il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri a spegnere le voci che il Festival potrebbe emigrare lontano da Rai. E il presidente della Regione Liguria ha aggiunto che “Sanremo senza Rai è come il pesto senza pesto. E poi ci piacerebbe invitare un giorno Blanco a lavorare in una delle nostre serre. Le polemiche sono il termometro del successo del festival e dunque sta andando bene”. I numeri ormai sono una eccitante ripetizione, il diretto Stefano Coletta li snocciola con magno gaudio e ricorda che per leggere questi dati bisogna risalire al 1995: “Questo Festival è il migliore da allora”. E questa sera, nel giorno dei duetti (QUI LE FOTO), Amadeus e Gianni Morandi saranno affiancati da Chiara Francini: “Sono felice e riconoscente per essere qua, sono due concetti che devono essere le fondamenta dell’essere umano. Amadeus mi ha chiamato e io mi sento molto fortunata e riconoscente”. Per l’anno prossimo si lancia la candidatura di Drusilla Foer come co-conduttrice: “A me piace la rotazione -ribatte Stefano Coletta- ma è prematuro parlarne. Sara Amadeus che farà le sue valutazioni. Nella terza serata le preferenze sono state determinate dal televoto, che ha premiato Ultimo, e dalla giuria demoscopica che invece ha premiato Marco Mengoni: la somma avrebbe visto primo Ultimo.