Martedì 7 febbraio Blanco e Mahmood saranno ospiti del Festival per esibirsi con la canzone vincitrice dell’ultima edizione

Blanco e Mahmood torneranno sul palco del Teatro Ariston per cantare nuovamente Brividi, il brano vincitore della settantaduesima edizione della kermesse. Amadeus, al timone del Festival per il quarto anno consecutivo, ha annunciato la presenza dei due artisti nel corso del programma televisivo L’anno che verrà, andato in onda sabato 31 dicembre.