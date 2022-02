FantaSanremo 2022, come funziona il gioco virale del Festival

Nato con la pandemia, FantaSanremo è diventato un must per spettatori e cantanti. Tutti ci giocano. Il segreto? Forse i Baudi. Scopri come funziona il gioco

Nel video in testa all'articolo scopri come si sta preparando alla gara Gianni Morandi

I soldi non fanno la felicità, ma i Baudi forse sì. FantaSanremo è il fenomeno web legato al Festival che ormai da un paio d’anni, complici il Sanremo ( LO SPECIALE ) con la pandemia, è diventato un must per tutti i fedeli della Settimana Santa della Musica, anzi della settimana Fanta.

Come funziona

approfondimento

Sanremo, le acconciature più iconiche della storia del Festival. FOTO

Il meccanismo è quello del fantacalcio. Ogni giocatore può creare la sua squadra e giocare. Si va sul sito fantasanremo.it e via. E’ tutto molto facile. Scegli 5 artisti in gara che però hanno un prezzo. Su Fantasanremo però la moneta corrente non sono gli Euro, ma i Baudi. Budget uguale per tutti: 100 Baudi. Con questo devi mettere su la squadra. Morandi costa più di Sangiovanni, impossibile avere un team con tutti super big perchè i Baudi non ti basterebbero. L’idea è di un gruppo di amici marchigiani che amano il Festival, oggi ci sono più di 300 mila squadre in gioco.

I Bonus e i Malus

Crea la tua squadra, dagli un nome. A quel punto non resta che guardare il festival. Il regolamento prevede bonus e malus, come quando nel fantcalcio il tuo giocatore segna una gol o magari viene espulso. Qui ovviamente non ci sono gol, ma la classifica finale può regalare o togliere punti. Ma non solo. La lista dei bonus malus è uno spettacolo:

Se il tuo artista cade sul palco perdi punti, se hai Sangiovanni e arriva Sesto sono +6 punti, se hai Aka7even e arriva Settimo sono +7. Iva (Zanicchi) al 22 sono +22).

Ci sono i bonus Skywifi, tatuaggio in vista in zone hot durante l’esibizione +20, ombelico in vista +5 e via dicendo.

Andate sul sito, sbrigatevi a fare la vostra squadra e buon FantaSanremo.