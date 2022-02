Sanremo, le acconciature più iconiche della storia del Festival. FOTO

28/32 ©Getty

Francesca Michielin taglia in maniera netta la sua chioma proprio in occasione di Sanremo 2021, dove si presenta in coppia con Fedez con Chiamami per nome. Dietro la scelta, il gesto nobile di donare i suoi capelli in beneficienza per le donne meno fortunate che li hanno persi. Il suo è un bob sleek geometrico piuttosto corto pettinato con riga laterale ad effetto lucido. Quest'anno al Festival, l'artista dirige l'orchestra per Emma.

