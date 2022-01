Sanremo 2022, sarà un Festival per tutti tra memoria e futuro

Tutto è pronto per quello che è già stato ribattezzato come il Festival della ripartenza. Il conduttore e direttore artistico, che almeno la prima sera ritrova Fiorello, racconta e anticipa la sua terza volta all'Ariston

Rasserenato dall'arrivo del suo sodale Fiorello e dalla certezza di avere il teatro pieno, Amadeus apre il sipario su Sanremo 2022. Tranquillo, sereno, cosapevole di portare sul palco la contemporaneità della musica italiana si accinge a condurre il suo terzo Festival. Non ci saranno ospiti internazionali a causa della pandemia ma ci sarà comunque una città che torna a respirare musica dopo un 2021 blindato. Per tutelare la manifestazione l'Ariston si adegua ovviamente alle norme: capienza massima come avviene nei teatri nel rispetto delle regole sanitarie, e quindi accesso con green pass rafforzato e mascherina ffp2 obbligatoria.

Amadeus cosa accade in caso di concorrente positivo?

Per i cantanti in gara che dovessero risultare positivi al Covid "vale il Lodo Irama". Questo significa che verrà mandata in onda la registrazione delle prove. Per questo (prova a sdrammatizzare, ndr) ho detto ai cantanti di pettinarsi perché quando Irama si è rivisto si è rammaricato che si sarebbe potuto acconciare meglio.



Nessuno avrebbe scommesso sul ritorno di Fiorello: hai temuto che non venisse? Cosa vi siete detti?

Conosco Fiore da 35 anni, se 20 anni fa mi avessero detto che sarebbe stato tre volte a un eventuale mio Festival non ci avrei creduto, per altro neanche io pensavo di farne addirittura uno. Già nel secondo anno è stato eroico: per cinque sere si è speso anche sostituendosi a ospiti che per covid o paura non sono venuti. Già da agosto, in vacanza, l'ho stressato ma fino alla scorsa settimana credevo non sarebbe venuto e ho fatto preparare una sua sagoma. E’ stata una sorpresa vederlo qui, non mi ha detto che sarebbe venuto…sa che io amo l’imprevedibilità. E’ una persona generosa. Non so dirvi se ci sarà sempre, sarà di certo alla prima sarà sul palco.



In questo Paese non si trovano mai le persone che uniscono: saresti orgoglioso se qui si costruisse il futuro?

Questo è il luogo dove c’è maggior risonanza di tutto. L’Ariston deve portare non solo bella musica ma anche speranza e positività. Qui ognuno che sale sul palco porta qualcosa che fa bene a tutti.



Gli ospiti?

Li sveleremo strada facendo. Ma non ci sarà Claudio Baglioni. Tutto si concretizza negli ultimi 15 giorni. Posso aggungere che giovedì 3 febbraio ci sarà Cesare Cremonini.



Hai temuto che il protrarsi delle elezioni potesse incidere sul Festival?

Vedevo il bicchiere mezzo pieno, ero certo che entro il weekend sarebbe stato eletto.



Ti senti "un po’ Mattarella"? Sei al terzo mandato…

Lasciamolo stare, ha incarichi ben più importanti. Rispecchio il suo non arrendersi alle difficoltà, anche grosse. L’ostacolo va sempre superato.



Dopo il successo dei Maneskin, chi vincerà quest’anno avrà un impatto internazionale?

Non capitava una cosa così credo dai tempi di Domenico Modugno, auguro a chi vince di avere un successo mondiale, la musica italiana ha un valore internazionale. Ma ci tengo a sottolineare che il successo è dei cantanti, auguro il massimo della popolarità non solo a chi vince ma a chi partecipa. La storia del Festival insegna che non solo chi vince ha un futuro.



Condurresti l’Eurovision?

No perché da ragazzino non ho imparato bene le lingue. Mi tengo il mio Festival in italiano.



La presenza del pubblico in sala ti permette più improvvisazione?

Certo, senza pubblico è impossibile. Il pubblico dell’anno scorso per Fiorello sono stati gli orchestrali.



Come è il rapporto tra giovani e anziani, è un Festival intergenerazionale?

E’ fantastico, ognuno è felice che ci sia l’altro in gara. Sono tutte canzoni che rispecchiano le attualità musicali. Io le penso affinché restino in radio il più a lungo possibile.



Le tue compagne di viaggio?

Sono partito con l’idea di omaggiare cinque signore che vengono dal cinema e dal teatro, settori molto penalizzati negli ultimi due anni. Drusilla Foer la conoscevo, ho letto il libro, può essere una grande conferma. Ornella Muti è una donna iconica per il cinema. Lorena Cesarini è una giovane promessa che avrà un bel futuro. Maria Chiara Giannetta mi è piaciuta a pelle da quando è venuta ospite a I Soliti Ignoti. Sabrina Ferilli è una attrice, una donna fantastica e ironica che piace a tutti: la maniera migliore per chiudere.



Ci saranno artisti internazionali?

Purtroppo il covid e la paura di muoversi limita le presenze. Se non ci saranno è solo colpa della pandemia.



Se tu fossi positivo?

Non c’è un piano B, state qui con me dieci giorni finché non guarisco.