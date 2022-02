Sanremo 2022, si parte con la Muti e Fiorello, giovedì arriva Saviano

approfondimento

Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2022

Ecco la divina della serata, Ornella Muti, per la prima volta al Festival che si dice spaventata, nervosa ma felice: “E’ un onore essere stata scelta e spero di fare bene quello che devo fare”. L’attrice arriva accompagnata da qualche polemica per essersi schierata a favore della cannabis legale: “Non spingo l’effetto ludico, mi mette tristezza pensare che qualcuno creda che giri nel backstage offrendo canne. Io mi curo omeopaticamente e c’è chi ne sa più di me. Io dico che è una pianta che dà oli ed estratti, poi usarla è una scelta. A me spiace non averla potuta dare a mia mamma che è morta senza un ciao. Sia chiaro che parlo di cannabis terapeutica e aggiungo che ognuno deve avere il diritto di curarsi come vuole. Sono una madre e una nonna e dunque ho delle responsabilità. Ma se penso a quello che circola credo che una ricetta possa essere la via migliore. Si potrebbe dire lo stesso anche per l'alcol: bere un bicchiere è una cosa, il rischio del coma etilico è altro”. Ornella Muti poi parla di socialità: “Ho una mia timidezza, un mio pudore, faccio l’attrice e mi espongo quando devo. Il resto per me è un gioco, tengo le energie per il mio lavoro”. Per quanto riguarda la sua performance sul palco dell’Ariston la Muti anticipa che ci saranno momenti importanti “ma non momenti istituzionali perché non fanno parte di me. La mia missione è arrivare al cuore delle persone. Musicalmente a Sanremo ho visto in questi anni importanti successi e i Maneskin ne sono la prova più evidente”. Riguardo le voci sulla possibilità di avere la cittadinanza russa Ornella Muti si tira fuori dalla politica e dice che "sono amata in modo a volte anche imbarazzante. Se fosse un problema valuterò cosa decidere". Sul cambio di look la Muti precisa che "questa volta non ci siamo trovati ma per me resta Re Giorgio". Chiamata in causa sul tema LGBT racconta che "mi addolora l'atteggiamento della Russia. Io nel mondo omosessuale mi sono sempre sentita accudita. E' una brutta cosa questa della Russia. Tutta la violenza è terrificante compresa quella verso le donne contro la quale tutti si impegnano ma poi apri i giornali e leggi cose drammatiche".