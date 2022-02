Festival di Sanremo 2022, gli ospiti e i cantanti della prima serata

Tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2022 (q ui trovate tutte le news) . Amadeus sarà accompagnato per l'occasione da Ornella Muti , icona del cinema italiano. Scopriamo quali saranno i dodici artisti che vedremo sul palco.

L'ordine di uscita è ancora in via di definizione. Ecco i big che sicuramente vedremo sul palco dell'Ariston e i brani che canteranno:

I brani verranno votati, in maniera disgiunta, dalle tre componenti della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (che peseranno al 33% per carta stampa e tv, 33% per il web, 34% per le radio) e a fine serata potremo quindi scoprire la prima classifica del festival.

Gli ospiti della prima serata

Ad aprire la serata saranno i Maneskin, reduci dal grande successo di quest'anno, arrivato dopo la vittoria sanremese del 2021 con “Zitti e buoni”. Debutto al festival per i Meduza: il trio di producer italiani Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, 8 miliardi di stream, centinaia di certificazioni worldwide, sarà sul palco con Hozier, con cui divide il brano dei record Tell It To My Heart. Immancabile Fiorello, che tornerà per due o tre momenti di spettacolo. Tra gli ospiti anche Matteo Berrettini, appena salito al sesto posto del ranking Atp.