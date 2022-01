I Maneskin saranno ospiti al Festival di Sanremo 2022

Amadeus ha svelato che i Maneskin saranno i super-ospiti della puntata inaugurale di Sanremo 2022. “Sarà una grandissima emozione tornare. È stato lì il vero punto di svolta” ha raccontato la band romana ringraziando il conduttore Condividi

È iniziato il conto alla rovescia che porterà il pubblico televisivo italiano al tanto atteso debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo. Tra due settimane esatte il palco dell’Ariston si animerà di nuovo tra ben 25 Big in gara (LE PAGELLE DEI BRANI), le appena annunciate cinque co-conduttrici di Amadeus e i grandi superospiti che arriveranno in liguria per condividere la loro musica e la loro arte. Dopo Checco Zalone e Cesare Cremonini è la volta dei Maneskin che tornano a Sanremo dopo la vittoria dello scorso anno e gli incredibili successi mondiali. Come raccontato dal direttore artistico della kermesse, durante l’appuntamento serale con il TG1 di domenica 16 gennaio, la band romana sarà la super-ospite della prima puntata, in onda martedì 1 febbraio.

I Maneskin super-ospiti a Sanremo 2022 approfondimento Sanremo 2022, ecco le 5 co-conduttrici del Festival. FOTO Quello dei Maneskin è un vero e proprio “ritorno a casa”, su quel palco dove tutto, lo scorso anno, è incominciato, vedendoli trionfare alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con la loro hit “Zitti e buoni”. E arrivando poi fino al trionfo dell’Eurovision Song Contest, che li ha definitivamente fatti conoscere in tutto il mondo e consacrati come la band rock più amata e ascoltata del 2021. Come annunciato da Amadeus la band romana è tra i super-ospiti che calcheranno il rinomato palco ligure, per divertire il pubblico ed emozionare con la loro musica e la loro grinta rock. “Sarà una grandissima emozione tornare. È stato da lì il punto di svolta”, hanno raccontato Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan in collegamento da Los Angeles. “È un sentito invito fatto con il cuore. Loro sono veramente forti e lo hanno dimostrato. Stanno facendo un percorso perfetto. Sono il gruppo più cercato e amato del mondo, li aspetto a braccia aperte come tutto il pubblico italiano”, ha invece fatto eco il conduttore di Sanremo Amadeus svelando al pubblico sintonizzato che “Saranno protagonisti assoluti della prima serata”.

I prossimi appuntamenti dei Maneskin approfondimento I Maneskin tornano in Usa, il 22 al Saturday Night Live Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si trovano ora negli Stati Uniti in attesa di un altro importante appuntamento con il pubblico oltreoceano, prima di tornare in Italia e partecipare come super-ospiti al Festival di Sanremo 2022, nella serata inaugurale di martedì 1 febbraio. Dopo aver divertito il pubblico con la loro esibizione al “The Tonight Show” di Jimmy Fallon, i Maneskin prenderanno parte ad un altro talk show di punta della televisione americana “Saturday Night Live”, dove suoneranno nella puntata del 22 gennaio. Ma di grandi appuntamenti in calendario ce ne sono molti altri, a partire dalla presenza della band nella ricca lineup di artisti del prossimo Coachella, il più grande festival musicale americano e uno dei più importanti al mondo. Secondo le prime indiscrezioni condivise dagli organizzatori della kermesse, la band dovrebbe suonare nelle serate di domenica 17 o 24 aprile, dall’Empire Polo Club in Indio.