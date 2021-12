Maneskin, Damiano aiuta l'Oasi Felina di Pianoro: il messaggio

Damiano David, il suo messaggio

Damiano è stato tra coloro che hanno dato un aiuto economico per la ricostruzione dell'oasi felina di Pianoro, devastata dall'incendio. “Appena abbiamo visto quello che era successo - ha scritto il cantante - io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio”. Antonio Dercenno, presidente dell'oasi felina di Pianoro, in una intervista all'emittente E'tv ha precisato che quella del cantante non è stata una donazione singola ma un abbonamento mensile. “Quando siamo andati a controllare il nome del donatore, abbiamo capito di chi si trattava. Abbiamo poi cercato di contattarlo ed è stato veramente molto gentile, ci ha spiegato che lui e la fidanzata dopo avere saputo dell'incendio hanno sentito il bisogno di darci una mano. Questo ci riempie il cuore di gioia”. Nel post di ringraziamento su Facebook, i volontari dell'oasi hanno voluto ringraziare Damiano. "Sono parole semplici e belle che potrebbero venire da una qualunque delle tante persone che ci hanno aiutato in questo periodo dopo l'incendio del 14 ottobre che ha devastato la nostra struttura". Solo "che non provengono esattamente da 'uno qualunque', ma da una persona conosciuta letteralmente in tutto il mondo che nell'ultimo anno non ha fatto altro che raccogliere successi straordinari. Un giovane ragazzo dall'animo nobile e sensibile, che tra i suoi mille impegni ha saputo trovare il tempo e il modo per starci vicino e di farci commuovere. Grazie Damiano, vi aspettiamo in Oasi".