11/16 Immagine tratta dal profilo Instagram @billieeilish

Per la categoria “Best International Song”: ATB / Topic / A7S “Your Love (9PM)”, Billie Eilish “Happier Than Ever”, Ckay “Love Nwantiti (Ah Ah Ah)”, Doja Cat ft SZA “Kiss Me More”, Drake ft Lil Baby “Girls Want Girls”, Galantis, David Guetta & Little Mix “Heartbreak Anthem”, Jonasu “Black Magic”, Kid Laroi & Justin Bieber “Stay”, Lil Nas X “Montero (Call Me By Your Name)”, Lil TJ & 6lack “Calling My Phone”, Maneskin “I Wanna Be Your Slave”, Olivia Rodrigo “Good 4U”, Polo G “Rapstar”, Tiesto “The Business”, The Weeknd “Save Your Tears”.

L’account Instagram ufficiale di Billie Eilish