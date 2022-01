I Maneskin tornano in Usa, il 22 al Saturday Night Live

La band romana sarà di nuovo ospite di un popolare show americano. Il nuovo anno comincia sulla scia dei grandi successi del precedente Condividi

Dopo due milioni di singoli venduti, i Maneskin tornano negli Stati Uniti ospiti del popolare show Saturday Night Live. La puntata andrà in onda, in diretta da New York, sabato 22 gennaio. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono esibiti la sera del 15 gennaio all'iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles, in lineup insieme a Coldplay, Kings of Leon, Twenty One Pilots e Imagine Dragons, e sono appena stati annunciati anche al Coachella, (LE FOTO DEGLI ARTISTI PRINCIPALI), prima rock band italiana a suonare all'iconico festival, in cartellone con i più importanti artisti internazionali come Harry Styles, Billie Eilish, Ye, Swedish House Mafia.

IL SUCCESSO DI BEGGIN' Con la conquista della posizione #1 nella classifica US Rock Airplay, il brano segna la più rapida ascesa per una nuova band alla numero uno nella US Alternative Airplay negli ultimi 24 anni, oltre a battere il record di permanenza rimanendo al primo posto per 10 settimane consecutive. La canzone è certificata disco di platino con 1 milione di copie vendute, mentre I Wanna Be Your Slave è disco d'oro con 500 mila copie.