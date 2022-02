Festival di Sanremo 2022, tutto è pronto per la prima serata. DIRETTA

Al via la prima serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo (LA SCALETTA). Per il terzo anno consecutivo Amadeus torna alla guida della kermesse, al suo fianco come co-conduttrice l’icona del cinema italiano Ornella Muti, annunciato anche il ritorno di Fiorello. Spazio poi alla competizione con l’esibizione dei primi dodici artisti in gara (TUTTI I TESTI), ospiti i Måneskin (LA FOTOSTORIA), reduci dal successo straordinario degli ultimi anni, arrivato dopo la partecipazione a X Factor e il trionfo sul palco del Teatro del Teatro Ariston con Zitti e buoni, e i Meduza, il gruppo composto dai tre producer italiani in grado di ottenere miliardi di streaming. Al loro fianco Hozier con cui hanno realizzato il brano Tell It To My Heart. Prevista anche la presenza di Matteo Berrettini, recentemente salito al sesto posto del ranking Atp, annunciati Raoul Bova, Nino Frassica e Claudio Gioé. Infine, Colapesce e Dimartino ospiti della nave Costa Toscana.