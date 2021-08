11/15 ©IPA/Fotogramma

Intanto nel 2006 arriva anche l’esordio nelle serie tv americane, in particolare A proposito di Brian, con Rosanna Arquette. In Italia, nello stesso anno, è protagonista nella fiction Nassiriya - Per non dimenticare (nella foto) diretta da Michele Soavi e ispirata agli avvenimenti del 12 novembre 2003 quando, nella città irachena di Nassirya, la base "Maestrale" del contingente italiano impegnato nella missione di pace "Antica Babilonia" fu obiettivo di un attacco terroristico